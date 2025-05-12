السعودية | باحث سياسي: ترامب يسعى لرفع حجم التعاون مع الخليج على حساب هامش الحصة السوقية للصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ أحمد حماد

قال الكاتب والباحث الكويتي في الشؤون السياسية عبدالله خالد الغانم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى رفع حجم التعاون الاستثماري مع دول الخليج، في إطار مساعيه للاستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة، على حساب تقليص الهامش المتاح للصين في المنطقة.

وأوضح الغانم، في تصريحات لقناة “العربية”، أن ترامب يطرح إغراءات كبيرة تهدف إلى تقوية الشراكة الاقتصادية مع دول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن هذه الإغراءات تشمل تقديم مكتسبات استراتيجية استثنائية، وخاصة للمملكة العربية السعودية، وقد يكون من بينها تسهيلات تتعلق بإنشاء منشآت نووية ميدانية.

وأشار إلى أن توجه ترامب يتمثل في تقديم تعاون نوعي واستثنائي يحدّ من قدرة الصين على التغلغل في الأسواق الخليجية، مقابل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، بما يضمن تحقيق مصالح مشتركة على المدى الطويل.

وتحط الطائرة الرئاسية الأميركية غداً في العاصمة الرياض، حاملة الرئيس دونالد ترامب في زيارته الخارجية الأولى منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة، وهي زيارة تعد مؤشراً على المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج، ليس فقط بوصفها لاعباً محورياً في استقرار المنطقة، بل أيضاً نظراً لثقلها الاقتصادي وتوجهاتها الإصلاحية.

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