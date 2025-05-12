شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مؤقت لطلبات قائدي الدراجات الآلية في الرياض.. غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأثنين، بإبلاغ شركات تطبيقات التوصيل، بالتعليق المؤقت لإسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية في العاصمة الرياض، ابتداء من صباح الغد الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة عكاظ، كشفت مصادر أن هيئة النقل، أكدت أن التعليق المؤقت يأتي لتنفيذ تحديثات تقنية مجدولة على نظام الربط الإلكتروني الخاص بآلية إسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمة.

وأشارت المصادر إلى أن تعليق إسناد الطلبات إلى قائدي الدراجات الآلية في العاصمة الرياض سيبدأ من الساعة 12:00 صباحاً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على أن يُستأنف الإسناد تلقائياً فور الانتهاء من التحديثات التقنية، مع إشعار الشركات المشغلة فور جاهزية النظام.

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