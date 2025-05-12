شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

كما شهدت الجلسة الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة البيئة وأمن الطاقة بالجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.

وشملت موافقة مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.