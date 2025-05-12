شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الباحة تغلق مستودعًا مخالفًا للاشتراطات الصحية في المخواة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت أمانة منطقة الباحة ممثلةً في بلدية محافظة المخواة، مستودعًا لتخزين المواد الغذائية لمخالفته الاشتراطات الصحية، ومصادرة أكثر من (750) كيلوجرامًا من الأغذية المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المخواة المهندس سعيد بن صالح الزهراني، أن فرق متابعة صحة البيئة بالبلدية ضبطت مستودعًا مخالفًا للأنظمة واللوائح البلدية، وتبين تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في الموقع, مشيرًا إلى أن المخالفات شملت عدم الالتزام باشتراطات تنظيم وتصريف المواد المنتهية أو التالفة وسوء تخزين المواد الغذائية، إلى جانب عدم الالتزام بأصول تداول المواد الأولية، وأغلقت البلدية المستودع وإلزام صاحبه بتصحيح أوضاعه وفرض الغرامات وفق ما نصّت عليه لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكد أن البلدية تواصل جهودها في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المنشآت التجارية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق السلامة الغذائية، والالتزام بالشروط الصحية، إضافة إلى تعزيز الوعي الصحي والبيئي لدى أصحاب المحال والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال رقم طوارئ الأمانة (940).