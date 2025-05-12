التأثير المروري شرطا لمشاريع البلديات

ألزمت وزارة البلديات والإسكان المكاتب الاستشارية بضرورة إعداد دراسة لـ«التأثير المروري» لـ3 فئات من المشاريع والمنشآت وفقًا لمعايير محددة إجرائيًا، فيما تهدف الوزارة من ذلك إلى ضمان مستوى عالٍ من السلامة لمستخدمي الطرق وتفادي المخاطر التي تنجم من الاستخدام غير المدروس لشبكة الطرق.

2500 رحلة

حددت الوزارة تصنيفًا للمشاريع التي تستوجب الدراسة من حيث الأثر المروري، وهي مشاريع المستوى الأول وتشمل تلك التي تولد 100 رحلة أو أقل خلال ساعة الذروة، وتشمل المشاريع السكنية والمكتبية الصغيرة، حيث يتعين إجراء دارسة للمداخل والمخارج، كما يدخل في التصنيف مشاريع المستوى الثاني وهي المشاريع التي تولد من 101 – 2500 رحلة خلال ساعة الذروة، وتشمل هذه الفئة الأبراج السكنية والتجارية والأسواق المركزية، يلزم إعداد دارسة لـ«التأثير المروري»، وكذلك الحال بالنسبة لمشاريع المستوى الثالث وهي المشاريع التي تولد أكثر من 2500 رحلة خلال ساعة الذروة، وتشمل الاستثمارات الكبيرة متعددة الاستخدامات والمشاريع متعددة المباني.

الطرق الخارجية

وبموجب ذلك يتعين على مهندس النقل والمرور التابع للمكتب الاستشاري إعداد دراسة مرورية شاملة لجميع الآثار المترتبة من المشاريع الكبرى المراد إنشاؤها أو في حال تطوير منشآت قائمة وتحديد العناصر المراد معالجتها لتخفيف الآثار المرورية، مع مراعاة اختلاف الدراسة من موقع لآخر، وكذلك تقييم الوضع المروري الحالي مشتملا على التعريف بالتقاطعات الحالية، وحركة المرور، والتحسينات المتعلقة بمخطط الموقع، وتوضيح الفرضيات وكذلك الطريقة المستخدمة في تحديد أحجام المرور على شبكة الطرق، وحجم المرور المستقبلي لسنوات المشروع، وتحليل حركة المشاة ضمن دراسة الوضع الراهن والمستقبلي وأثرها في دعم الاستدامة والتقليل من الزحام المروري، وحساب النمو المتولد مستقبلًا، وتحليل متطلبات مواقف السيارات والتحسينات المطلوبة داخل نطاق المشروع، وأيضًا التحسينات المطلوبة علي شبكة الطرق الخارجية للمشروع.

شبكة الطرق

وتُعول الوزارة على هذا الدليل الإجرائي للمساعدة على الاستخدام الأمثل للمشروع، وذلك بتسهيل سبل الوصول إلى المشروع، وتقييم أثر المشروع المقترح إنشاؤه، على شبكة الطرق المحيطة به، وتحديد التحسينات المطلوبة لتخفيف أثر المشروع على شبكة الطرق والسلامة المرورية، والحد من ازدحام الحركة المرورية بمناطق الاستعمالات الجاذبة بوضع الحلول والبدائل الملائمة، فيما سيكون نطاق تطبيقه من قبل المستثمرين والمكاتب الاستشارية المتخصصة في هندسة النقل والمرور للمشاريع العمرانية الجديدة ذات التأثير المروري وتقييمها.

اشتراطات

- إعداد دراسة مرورية شاملة

- تحديد العناصر المراد معالجتها

- مراعاة اختلاف الدراسة من موقع لآخر

- تقييم الوضع المروري الحالي

- توضيح التحسينات المتعلقة بمخطط الموقع

- تحديد حجم المرور المستقبلي لسنوات المشروع

- تحليل حركة المشاة ضمن دراسة الوضع الراهن والمستقبلي

- تحليل متطلبات مواقف السيارات والتحسينات المطلوبة.