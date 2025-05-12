شكرا لمتابعة خبر عن نجاح أول زراعة كبد روبوتية لطفل بمستشفى الملك فيصل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إنجاز طبي مميز، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في إجراء عملية زراعة فص من الكبد لطفل عمره 8 سنوات، باستخدام تقنية روبوتية متطورة.

الطفل كان يعاني من فشل كبدي شديد أثّر على حياته، لكن بفضل دقة الروبوت، تمت الجراحة بنجاح وخرج الطفل من المستشفى خلال أسبوعين فقط، بدلاً من شهر كما هو معتاد.

التحدي الأكبر كان في صغر حجم جسم الطفل وضيق المساحة لإجراء الجراحة، لكن الفريق الطبي استطاع تكييف التقنية المستخدمة عادة مع الكبار لتناسب الأطفال، وذلك عن طريق تعديل خطة العملية وتغيير أماكن إدخال أدوات الجراحة.

وقال البروفيسور ديتر برورينج، قائد الفريق الطبي، إن هذا النوع من الجراحة عادة يُستخدم للبالغين، لكن الفريق تمكن من استخدامه للأطفال لتقليل المضاعفات وتسريع الشفاء، موضحًا أن نجاح العملية جاء بعد تخطيط دقيق ومراعاة كاملة لحجم جسم الطفل وظروفه الصحية.

وقد تمت زراعة الفص الأيسر من كبد متبرع حي باستخدام الروبوت فقط، دون تدخل يدوي، مما قلل من حجم الجروح وساعد الطفل على التعافي بشكل أسرع.