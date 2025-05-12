شكرا لمتابعة خبر عن لحظات دافئة من حفل تخرج ظباط كلية الملك فهد الأمنية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي لحظات دافئة جمعت بين أحد ظباط خريج جامعة الملك فهد الأمنية.

وجاء في المقطع الشاب وهو يقبل رأس والده ووالدته، وسط سعادة كبيرة غمرتهم.

وتأسست الكلية في 24 ديسمبر 1935م (29 رمضان 1354هـ) تحت مسمى “مدرسة الشرطة” في مكة المكرمة. مرت بعدة مراحل تطويرية، حيث تغير اسمها إلى “كلية قوى الأمن الداخلي” في عام 1966م، ثم إلى “كلية الملك فهد الأمنية” في عام 1982م.

وفي عام 1988م، انتقلت إلى مقرها الحالي في الرياض، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو مليوني متر مربع.

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