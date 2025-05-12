40 مليون عملية لأبشر في أبريل

نفَّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال شهر أبريل الماضي 40.276.727 عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد، وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 37.944.315، تضمنت إجراء 28.575.264 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما بلغ عدد العمليات في منصة أبشر أعمال 2.332.412 عملية.

توصيل الوثائق

وصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3.370.723 عملية، منها 3.280.059 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2.042.818 عملية، و545.699 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد، تم إصدار 79.257 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و79.140 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، و1.759 استفسارًا عامًا عن البصمة.

الهويات الرقمية

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تجاوز أكثر من 28 مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية «أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة»، والوصول لما يزيد عن 500 جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد «نفاذ».