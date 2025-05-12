مرصد الختم الفلكي يوثّق ألسنة اللهب الشمسية من أبو ظبي في مشهد نادر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 مايو 2025, 6:38 صباحاً

تمكَّن مرصد الختم الفلكي من التقاط مقطع فيديو يوثّق النشاط الشمسي، ظهر أمس الأحد 11 مايو 2025، ومدة المقطع عشر ثوانٍ، وهو تسريعٌ لآلاف الصور التي التُقطت خلال مدة زمنية مقدارها 80 دقيقة. وأوضح مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد عودة؛ وهو مَن قام بالتصوير، في بيانٍ أورده لـ «الخليج 365»، أن المقطع يظهر بعض ألسنة اللهب (Prominences) على الأطراف، والأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على كامل حافة الشمس، وبعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطح الشمس، وبعض البقع الشمسية. وأشار إلى أن الطبقة من الشمس التي تظهر من خلال هذا التلسكوب الشمسي، وتظهر في الصورة هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي نراها بالعين المجردة والتي تظهر من خلال التلسكوبات العادية. وذكر الفلكي "عودة"؛ أنه تمّ التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصّص (هيدروجين ألفا)، وتظهر على الحواف كيفية تحرُّك ألسنة اللهب، والمقذوفات النارية التي تظهر أحياناً. هذا وتكوَّن فريق المرصد من: أسامة غنّام، وأنس محمد، وخلفان النعيمي.

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