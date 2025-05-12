شكرا لمتابعة خبر عن تزيين شوارع الرياض بالأعلام السعودية والأمريكية تزامنًا مع قرب زيارة ترامب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت الرياض في تزيين شوارعها بتركيب الأعلام السعودية والأمريكية، تزامنا مع قرب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وأظهر مقطع الأعلام السعودية والأمريكية على جوانب الطرقات، استعدادا لزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، حيث ستكون محطته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة الجديدة، المملكة .

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس ترامب سيقوم من 13 الى 16 مايو، بأول زيارة إقليمية له منذ توليه الرئاسة وتشمل المملكة وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة”.

وذكرت أن “هذه الزيارة تظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها الاستراتيجية مع شركائها بالشرق الأوسط”.