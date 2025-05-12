شكرا لمتابعة خبر عن الهجانة السعودية خلود الشمري تفوز بكأس البطولة الآسيوية للهجن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطفت الهجانة السعودية خلود الشمري الأضواء بعدما تم تتويجها بكأس البطولة الآسيوية الأولى للهجن “فئة السيدات” والتي أُقيمت على ميدان الوثبة في مدينة أبوظبي الإماراتية.

ونجحت الشمري في تحقيق الفوز بكأس البطولة والميدالية الذهبية مع المطية “بشار” في شوط السيدات فيما جاءت الهجانة عبير بنت أحمد حكمي مع المطية ” نمرود” في المركز الثاني لتحصل على الميدالية الفضية.

وأعربت الشمري عن سعادتها الكبيرة بعد تتويجها خلال مداخلة عبر برنامج سيدتي، قائلة:” أشعر إني حققت ثمرة مجهودي بعد الفوز بكأس البطولة الآسيوية للهجن”

وأوضحت أن كأس ولي العهد عام 2023 كان أول مشاركاتها في سباقات الهجن، مضيفة:” تجمعني علاقة حب بشخصية الإبل وأهلي شجعوني على المشاركة.”

يذكر أن الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن الهجانة هنأ خلود الشمري على هذا الإنجاز المشرف الذي حققته بفوزها بكأس البطولة الآسيوية، وحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية .

كما قدم التهنئة للهجانة عبير الحكمي والهجان عبدالمجيد الحويطي لحصولهما على المركز الثاني والميدالية الفضية في هذه البطولة القارية المهمة.