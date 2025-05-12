شكرا لمتابعة خبر عن محامي يروي قصة رجل أراد أن يقاضي نفسه ليثبت أنه محق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحامي علي بن موسى العسيري، عن قصة عجيبة لرجل حاول أن يرفع دعوة قضائية على نفسه حتي يثبت لإخوانه أنه محق.

وقال العسيري خلال حلقة من بودكاست “معروف” المذاع على قناة المجد: “استشارني رجل اشترى أرضًا من أبيه بسعر السوق وبعد موته أخواته اتّهموه بالسرقة وبأنه اشتراها بسعر بخس وأقل من سعرها”.

وأضاف: ” الرجل لم يكتفي بالصمت أو أن يبرر لنفسه بالرغم من أنه صاحب حق، لكنه الذي فعله من الأشياء العجيبة، جاء يستشيرني كيف يرفع قضية على نفسه”.

وتابع: “كان يريد أن يقاضي نفسه حتي يأخذ صك شرعي من المحكمة أن اشتري بالمبلغ السليم نظاما وشرعا”.