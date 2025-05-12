شكرا لمتابعة خبر عن مواطن وابنه يحصلان على الماجستير معا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل المواطن عوض بن صليم مع نجلها بمناسبة حصولهما على درجة الماجستير مع مرتبة في نفس الوقت.

وحصل “بن صليم” على درجة الماجستير في تخصص اللغة والإعلام من جامعة الملك خالد، فيما حصل نجله على الماجستير من كلية ابن رشد بأبها في الموارد البشرية، وفقا لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية

وتابع :”دعمت ابني في دراسة الماجستير وتشاركت معه وقت المذاكرة، وطموحي أن أحقق الدكتوراه في مجال الإعلام”.

ونوه بأنه أكمل مرحلة الثانوية ثم التحق بجامعة الملك عبدالعزيز عام 2027 وحصل على البكالويوس، مشيرا إلى أنه كان لديه شغف بالإعلام وتمكن من الالتحاق بجامعة الملك خالد والحصول على الماجستير.