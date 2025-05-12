شكرا لمتابعة خبر عن إدارات المرور تُنفذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 4 مايو إلى السبت 10 مايو 2025.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5.382 دراجة آلية مخالفة لأنظمة وقوانين المرور، وذلك في مختلف مناطق المملكة.

وتوزعت الدراجات المخالفة على النحو التالي:

. منطقة الرياض: 2.912دراجة مخالفة.

. العاصمة المقدسة: 319 دراجة مخالفة.

. منطقة المدينة المنورة: 84 دراجة مخالفة.

. المنطقة الشرقية: 119 دراجة مخالفة.

. منطقة عسير: 72 دراجة مخالفة.

. منطقة تبوك: 81 دراجات مخالفة.

. منطقة حائل: 11 دراجة مخالفة.

. منطقة القصيم: 36 دراجة مخالفة.

. منطقة جازان: 118 دراجة مخالفة.

. منطقة نجران: 7 دراجة مخالفة.

. منطقة الحدود الشمالية: 10دراجات مخالفة.

. منطقة الجوف: 2 دراجات مخالفة.

. منطقة الباحة: 2 دراجات مخالفة.

. محافظة جدة: 1.499 دراجة مخالفة.

. محافظة الطائف: 31 دراجة مخالفة.

. محافظة القريات: 7 دراجات مخالفة.