شكرا لمتابعة خبر عن إدارات المرور تُنفذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 4 مايو إلى السبت 10 مايو 2025.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5.382 دراجة آلية مخالفة لأنظمة وقوانين المرور، وذلك في مختلف مناطق المملكة.
وتوزعت الدراجات المخالفة على النحو التالي:
. منطقة الرياض: 2.912دراجة مخالفة.
. العاصمة المقدسة: 319 دراجة مخالفة.
. منطقة المدينة المنورة: 84 دراجة مخالفة.
. المنطقة الشرقية: 119 دراجة مخالفة.
. منطقة عسير: 72 دراجة مخالفة.
. منطقة تبوك: 81 دراجات مخالفة.
. منطقة حائل: 11 دراجة مخالفة.
. منطقة القصيم: 36 دراجة مخالفة.
. منطقة جازان: 118 دراجة مخالفة.
. منطقة نجران: 7 دراجة مخالفة.
. منطقة الحدود الشمالية: 10دراجات مخالفة.
. منطقة الجوف: 2 دراجات مخالفة.
. منطقة الباحة: 2 دراجات مخالفة.
. محافظة جدة: 1.499 دراجة مخالفة.
. محافظة الطائف: 31 دراجة مخالفة.
. محافظة القريات: 7 دراجات مخالفة.