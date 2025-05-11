موانئ تعلن جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن اكتمال خططها وتجهيزاتها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والأهلية والشركات المُشغلة ذات العلاقة، تماشيًا مع توجهات القيادة -رعاها الله- بتسهيل حركة وإجراءات استقبال الحجاج ومغادرتهم بكل يسر وسهولة.

وتشمل خطط "موانئ" تسخير جميع الكوادر البشرية بميناء جدة الإسلامي لخدمة الحجاج، وتوفير (100) نقطة (كاونتر) للجوازات، و(300) عربة لنقل أمتعة الركاب، و(9) قاطرات بحرية لتوجيه وترصيف السفن، و(12) قطعة بحرية مساندة، و(24) دورية للأمن والسلامة، و(13) سيارة إسعاف وإطفاء، و(11) مرفقًا صحيًا وطبيًا، فيما تم تجهيز صالتي القدوم والمغادرة لتتسع لخدمة أكثر من (5000) حاج، إضافة إلى معدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى.

كما تنفذ "موانئ" هذا العام ثلاث مبادرات متكاملة؛ للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تشمل مبادرة "خدمة حاج بلا حقيبة" التي تُعنى بنقل وشحن أمتعة الحجاج من السفينة إلى حافلات الحجاج بعد كشفها جمركيًا، دون مرورها على السير الجمركي، ومبادرة "غادر بلا أمتعة" وذلك بإرسال أمتعة الحجاج إلى مقر الوكيل الملاحي قبل بعثة الحج والمغادرة بـ 48 ساعة؛ مما يسهم في تسهيل حركة الحجاج، وضمان تنقلهم بشكل سريع، وانسيابي.

وتأتي المبادرة الثالثة بعنوان "طريق مواشي الهدي والأضاحي"، وتهدف للسماح لشاحنات نقل المواشي في "برنامج الهدي والأضاحي" بالعبور من ميناء جدة الإسلامي إلى مكة المكرمة، أثناء أوقات منع دخول الشاحنات إلى مكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يوفر الكثير من الوقت، ويعزز جهود التيسير المبذولة لراحة الحجاج.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يقوم بدور لوجستي محوري في مناولة مختلف البضائع والمواد الغذائية والطبية اللازمة لتلبية احتياجات موسم الحج، ومنها استقبال 2.6 مليون رأس من المواشي؛ لتوفير ما يحتاجه الحجاج من الهدي والأضاحي، وكذلك تلبية متطلبات السوق المحلي.