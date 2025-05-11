172 ألف مستفيد من مركز دعم القرار بالمظالم

أعلن ديوان المظالم، ممثلًا في مركز دعم القرار، أن مجموع المستفيدين من قنوات التواصل بلغ 172.903، وأن نسبة التحسن في المكالمات المفقودة عبر الرقم الموحد بين النصفين الأول والثاني لعام 2024 وصلت إلى قرابة 96%، حيث بلغت نسبة المكالمات المفقودة في النصف الثاني من العام الميلادي المنصرم 0.7% بدلًا من 20% في النصف الأول من العام ذاته.

وأوضح مركز دعم القرار بديوان المظالم أن متوسط زمن الرد على اتصالات المستفيدين خلال النصف الثاني من عام 2024 بلغ 10 ثوانٍ، كما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين 91% و87% عن مستوى الخدمات المقدمة.

ويحرص ديوان المظالم عبر ما يقدمه من خدمات رقمية على قياس أداء عمليات التواصل مع المستفيدين والعاملين به، ومدى رضا المستفيدين عما يقدم لهم من خدمات ويجدونه من تجاوب، للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر إستراتيجيات تطوير الأداء والخدمات على منصات القضاء الإداري.