172 ألف مستفيد من مركز دعم القرار بالمظالم

وأوضح مركز دعم القرار بديوان المظالم أن متوسط زمن الرد على اتصالات المستفيدين خلال النصف الثاني من عام 2024 بلغ 10 ثوانٍ، كما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين 91% و87% عن مستوى الخدمات المقدمة.
ويحرص ديوان المظالم عبر ما يقدمه من خدمات رقمية على قياس أداء عمليات التواصل مع المستفيدين والعاملين به، ومدى رضا المستفيدين عما يقدم لهم من خدمات ويجدونه من تجاوب، للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر إستراتيجيات تطوير الأداء والخدمات على منصات القضاء الإداري.
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