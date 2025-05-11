شكرا لمتابعة خبر عن صالون ضاد الثقافي يتألق في تقديم لقاء بعنوان أدب الكاتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صالون ضاد ضمن سلسلة فعالياته الثقافية والأدبية، نضمَ لقاءً نوعيًا حمل طابع الأدب والفكر، وتولّى تقديم اللقاء الكاتب والأديب خالد الثمالي، الذي أضاء جوانب متعددة من تجربته الأدبية ومسيرته الثقافية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أدارت اللقاء الأستاذة خلود العتيبي بكفاءة وحضور لافت، حيث نجحت في إثراء النقاش وفتح آفاق الحوار مع الضيف والحاضرين.

وقد شرف اللقاء بحضور الدكتورة لطيفة العدواني، التي أضافت بوجودها قيمة علمية وثقافية للحوار، كما أثرت النقاش بمداخلاتها الثرية.

حظي اللقاء بدعم إعلامي من نادي كيان وهمة الإعلامي، الذي ساهم في التغطية الإعلامية للفعالية وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي صالون ضاد الثقافي إلى تعزيز الحراك الأدبي والثقافي، وفتح نوافذ الحوار بين الأدباء والمثقفين، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي.