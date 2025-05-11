شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، بمعالي رئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان السيد إيرميك صاغيمبايف، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور رفيع المستوى من البلدين.

واستهل سمو وزير الداخلية اللقاء بالترحيب برئيس لجنة الأمن القومي الكازاخستاني والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – في إطار تعزيز أواصر التعاون الأمني بين البلدين.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء أن تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدده يُعد من الأولويات الكبرى للمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك والتنسيق المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، لما يخدم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير آليات التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين.