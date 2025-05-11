اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر

أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، بالتعاون مع منصة "تليجرام" خلال الربع الأول من عام 2025م، 16,062,667 مادة متطرفة، بالإضافة إلى إغلاق 1,408 قنوات كانت تُستخدم من قبل التنظيمات المتطرفة، وذلك ضمن جهودهما المشتركة في التصدي للدعاية المتطرفة.

وبذلك، ترتفع حصيلة التعاون المشترك بين (اعتدال)، و(تليجرام)، منذ انطلاقه في شهر فبراير 2022م وحتى شهر مارس 2025م، لتصل إلى 176,758,457 مادة متطرفة تم حذفها، و16,201 قناة تم إغلاقها.

ويعكس هذا التعاون المستمر الحرص على مواصلة الجهود في مكافحة الخطاب المتطرف، والسعي الجاد لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.