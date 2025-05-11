اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر

وبذلك، ترتفع حصيلة التعاون المشترك بين (اعتدال)، و(تليجرام)، منذ انطلاقه في شهر فبراير 2022م وحتى شهر مارس 2025م، لتصل إلى 176,758,457 مادة متطرفة تم حذفها، و16,201 قناة تم إغلاقها.
ويعكس هذا التعاون المستمر الحرص على مواصلة الجهود في مكافحة الخطاب المتطرف، والسعي الجاد لتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.
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