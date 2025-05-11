الموارد البشرية: إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل

في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مهلة لـ "تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة" اعتباراً من 13 ذو القعدة 1446هـ الموافقة 11 مايو 2025م وتمتد لمدة ستة أشهر، والتي تهدف إلى منح العمالة المساندة وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمته على منصة مساند بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لمنصة مساند واستكمال الإجراءات بشكل آلي مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق وأن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم عبر منصة "مساند"، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.
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