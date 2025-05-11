شكرا لمتابعة خبر عن طرق الإخلاء الصحيح في حال وقوع حادث حريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني طرق الإخلاء الصحيحة في حال وقوع أي حادث حريق، من خلال التقيد بالتعليمات الموضحة في المواقع، التي تبدأ بتحديد الممرات والمخارج الأمنة، واستخدام السلالم وعدم استخدام المصاعد والتوجه إلى نقطة التجمع، والتأكد من وصول كافة الأفراد للموقع، وعدم الرجوع إلى موقع الحادث نهائيًا.

وأكد الدفاع المدني على أصحاب المنشآت أهمية متابعة جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء، ومخارج الطوارئ ومعرفه العاملين في المواقع بطرق التصرف السليم في الحالات الطارئة.

وتدعو المديرية العامة باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.