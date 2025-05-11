شكرا لمتابعة خبر عن البابطين: هذه أبرز أسباب إخفاق بعض الطلاب في اختبارات القدرات رغم اجتهادهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأستاذ فهد البابطين، عن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى إخفاق بعض الطلاب المجتهدين في اختبارات القدرات، رغم جديتهم واستعدادهم المسبق.

وقال البابطين خلال مقطع فيديو، إن من أهم الأسباب هو أن “بعض الطلاب يذهبون إلى الاختبار وهم لم يناموا جيدًا، وهذا خطأ كبير”، مؤكدًا أن اختبار القدرات يتطلب صفاء ذهني، واصفًا إياه بأنه “اختبار ألغاز”، لذا يجب على الطالب أن يذهب للاختبار وهو في حالة هدوء نفسي، بعد تناول كوب شاهي ومروق وموسع صدره”.

وأشار إلى أن من النصائح المهمة أيضًا أثناء التدريب على الاختبار، أن يكون لدى الطالب ورقة وقلم، وأن يتعامل مع المسائل وكأنها تحدٍ ذهني ممتع، لا مجرد حفظ أو حفظ نماذج.

أما بخصوص مصادر الدراسة، فنصح البابطين الطلاب بعدم التشتت خلف القروبات والمجموعات، قائلاً: “خلّ الكتاب يجمع بين الكمي واللفظي، ويكون المرجع الأساسي للطالب”.