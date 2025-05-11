شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أودع برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال اليوم الأحد، مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التسعين 9.9 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 241 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا.

وأشار الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.