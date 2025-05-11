شكرا لمتابعة خبر عن تدشين مركز توعوي بالرواق السعودي بالمسجد الحرام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس السبت، مركزًا توعويًا إثرائيًا دينيًا بالرواق روهو الأول من نوعه؛ لتعضيد مراكز التوعية الدينية لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام بعدة لغات، وإثراء تجريتهم الإيمانية؛ بتوزيع الكتب الدينية المترجمة المتعلقة بالمناسك والتفسير والأدعية.

وقال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن اختيار الرواق السعودي لتدشين المركز التوعوي الإثرائي، يعكس مكانة الرواق السعودي المرموق، وأنه إعمار حسي إسلامي مبهر، ينطوي على رسالة وسطية الإسلام ويعكس اعتداله وسماحته، مشيرًا إلى أن الرئاسة وفق خطتها التشغيلية لموسم الحج 1446هـ؛ عززت المسارات الإثرائية للمراكز التوعوية بعدة لغات في المسجد الحرام.

وأوضح أنه سيتم خلال موسم حج هذا العام إطلاق ما يزيد على 100 مركز توعوي إثرائي في جنبات المسجد الحرام، ويحتوي كل مركز على مصاحف مترجمة إلى اللغات العالمية، وكتيبات توجيهية وإرشادية وتوعوية ودعوية وتعليمية للعقيدة الصحيحة، ومناسك الحج والعمرة، والأمن الفكري، ووسطية الإسلام، سائلًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على ما يقدمانه من دعم ورعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما.