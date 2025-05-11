السعودية | الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح فخامة رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد الغزواني، بمشاركة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المشرف العام على متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، متحفَ السيرة النبوية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الذي يأتي في إطار خطة “التوسّع الدولي للمتحف”.

وأوضح معالي الأمين العام أنَّ للمتحف -بإشراف رابطة العالم الإسلامي- عنايةً بدلائل النبوّة بخاصة ودلائل الإيمان بعامّة، والتصدي للشبهات أيًّا كان مصدرها وباعثها.

وتطرَّق معاليه إلى جوانب من شمائل وسيرة نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- مشدِّدًا على أنها ترسّخت في كيان كل مؤمن مهتديًا بالهدي النبوي الكريم، سالكًا جادةَ الإسلام مع ركب الإيمان، ممبينًا أن للمتحف إسهامًا مهمًا في تثبيت هذا الرسوخ الإيماني من خلال تعزيز وعيه العلمي، لافتًا إلى أنَّ المتحف يجسّد -بحسب الإمكان الشرعي- مَشاهدَ السيرة النبوية.

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