السعودية | مستشفى الملك فيصل التخصصي يوظّف الجراحة الروبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية زراعة فص كبدي باستخدام منظومة جراحية روبوتية متقدمة، لطفل يبلغ الثامنة من عمره، حيث تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وغادر الطفل المستشفى بعد أسبوعين فقط.

وكانت حالة الطفل تتطلب تدخلًا عاجلًا، وسط تحديات جسدية معقدة، إلا أن خبرة التخصصي في زراعة الأعضاء باستخدام الروبوت للبالغين، مهّدت الطريق لتكييف التقنية للحالة المرضية، من خلال تصميم خطة جراحية دقيقة تعتمد على إعادة ضبط مواضع إدخال أدوات الروبوت لتنفذ الزراعة.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء وقائد الفريق الطبي للعملية البروفيسور ديتر برورينج، أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نجح في استخدام تقنية الجراحة الروبوتية لتخدم الأطفال بعد أن اقتصرت على البالغين في السابق، مشيرًا إلى أن إجراء الزراعة تطلّب إعادة تصميم الخطة الجراحية بما يتناسب مع حجم الجسم الصغير والمساحات المحدودة، وهو ما تم التعامل معه بعناية بالغة لضمان أقصى درجات الأمان.

وتمثّل العملية نموذجًا رائدًا في توسيع استخدام الجراحة الروبوتية لتشمل فئة الأطفال، حيث إن التقنية توفّر تحكمًا عالي الدقة، وتُقلل بشكل ملموس من المضاعفات، وتُعزز الأمان الجراحي، وهو ما يفتح آفاقًا واعدة لتطوير أنظمة روبوتية مخصصة للأطفال في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي عززت مكانته مرجعًا عالميًا في مجال الجراحة الروبوتية، حيث نجح في إجراء أول عملية زرع قلب طبيعي كاملة بالروبوت في العالم، كما نجح في زراعة أول كبد بالروبوت في العالم، مما يعكس التزام المستشفى بتقديم حلول طبية مبتكرة تواكب أحدث التطورات التقنية، وترسخ ريادته في تقديم رعاية صحية تخصصية على مستوى عالمي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط