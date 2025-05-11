9 مجالات للموهوبين شاغلي الوظائف التعليمية

الطلاب والمعلمون
أبانت الوزارة في دليل البرنامج، أن هناك مستويين للاستفادة من مواهب شاغلي الوظائف التعليمية، وهما الطلاب من خلال الاستفادة المباشرة من الأعمال الإبداعية للمعلمين الموهوبين، ومن الأنشطة المصاحبة التي تسهم في ترسيخ المعلومة بطرق مبتكرة تساعدهم على تحسين مستوياتهم التحصيلية وتطوير مهاراتهم العلمية، والمعلمون للاستفادة من الأعمال الإبداعية التي ابتكرها زملاؤهم الموهوبون في نفس التخصص وتوظيفها أثناء أداء عملهم داخل حجرة الصف الدراسي بشكل مباشر.
طريقة مبتكرة
أطلق البرنامج، من مبدأ أن التميز يبدأ من المعلم، وأن المعلم الموهوب، هو الذي يقدم فكرة إبداعية، ويعمل على تطوير عمل أو منتج بطريقة مبتكرة وملهمة، تساعد في إيجاد حلول جديدة للتحديات التي تواجهها في أدائه التدريسي، وانطلاقًا من توجه الوزارة نحو تعزيز نواتج التعلم، في ظل التطورات المتسارعة والطلب المتزايد على النشاط الابتكاري والإبداعي، ومواكبة التغيرات المستقبلية بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني وبناء مجتمع معرفي متميز.
أهداف البرنامج
01- تعزيز الولاء والانتماء الوظيفي لدى شاغلي الوظائف التعليمية.
02- تجويد الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم.
03- تحفيز المعلمين للوصول إلى أفضل الممارسات والابتكارات.
04- إثراء مجال التعليم بالأبحاث والدراسات والبرامج والمنهجيات المتطورة.
05- المساهمة في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي للمواهب.
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