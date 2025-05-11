اخبار السعوديه

ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة

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  • ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة 1/3
  • ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة 2/3
  • ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة 3/3

موانئ تعلن جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي

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حددت وزارة التعليم نحو 9 مجالات متنوعة لمساري برنامج: «موهوب شاغلي الوظائف التعليمية» تغطي الأنشطة الصفية واللا صفية، مع إمكانية...

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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