ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة

موانئ تعلن جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن اكتمال خططها وتجهيزاتها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، وسط... جدة : جدة : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1446 هـ 13 ذو القعدة 1446 هـ اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، بالتعاون مع منصة "تليجرام" خلال الربع الأول من عام 2025م، 16,062,667 مادة متطرفة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1446 هـ 13 ذو القعدة 1446 هـ الموارد البشرية: إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 13 ذو القعدة 1446 هـ 13 ذو القعدة 1446 هـ حساب المواطن يودع 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو القعدة 1446 هـ 13 ذو القعدة 1446 هـ 23 مليون راكب استفاد من النقل العام في 3 أشهر كشفت الهيئة العامة للنقل استفادة أكثر من 23 مليون راكب من مشاريع الحافلات داخل المدن خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة نمو... المناطق: علي العمري، أحمد بالحارث المناطق: علي العمري، أحمد بالحارث 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ 314 منشأة تدريبية في المناطق سجلت منشآت التدريب التقني والمهني، المنتشرة في مناطق المملكة، 314 منشأة تدريبية خلال العام الماضي، وتوزعت بين الكليات التقنية... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ 9 مجالات للموهوبين شاغلي الوظائف التعليمية حددت وزارة التعليم نحو 9 مجالات متنوعة لمساري برنامج: «موهوب شاغلي الوظائف التعليمية» تغطي الأنشطة الصفية واللا صفية، مع إمكانية... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 12 ذو القعدة 1446 هـ 12 ذو القعدة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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