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موانئ تعلن جاهزيتها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن اكتمال خططها وتجهيزاتها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، وسط...
اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر
أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، بالتعاون مع منصة "تليجرام" خلال الربع الأول من عام 2025م، 16,062,667 مادة متطرفة،...
الموارد البشرية: إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل
في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين...
حساب المواطن يودع 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو
أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
23 مليون راكب استفاد من النقل العام في 3 أشهر
كشفت الهيئة العامة للنقل استفادة أكثر من 23 مليون راكب من مشاريع الحافلات داخل المدن خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة نمو...
314 منشأة تدريبية في المناطق
سجلت منشآت التدريب التقني والمهني، المنتشرة في مناطق المملكة، 314 منشأة تدريبية خلال العام الماضي، وتوزعت بين الكليات التقنية...
9 مجالات للموهوبين شاغلي الوظائف التعليمية
حددت وزارة التعليم نحو 9 مجالات متنوعة لمساري برنامج: «موهوب شاغلي الوظائف التعليمية» تغطي الأنشطة الصفية واللا صفية، مع إمكانية...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم لنقله في حافلة 35 مقيما لا يحملون تصريحًا بالحج ومحاولة إيصالهم إلى مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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