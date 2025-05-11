314 منشأة تدريبية في المناطق

سجلت منشآت التدريب التقني والمهني، المنتشرة في مناطق المملكة، 314 منشأة تدريبية خلال العام الماضي، وتوزعت بين الكليات التقنية وفروعها، والمعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد، ومعاهد التدريب في السجون، والكليات التقنية العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، في وقت خلت 9 مناطق ممثلة في: عسير، والقصيم، وتبوك، وجازان، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، ونجران، وحائل، من الكليات التقنية العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.

381 رخصة

كشف تقرير المؤسسة للتدريب التقني والمهني لعام 2024، خدمات الرخص، والتي بلغت 381 رخصة، وبلغت الرخص الجديدة 339 رخصة بـ89%، والرخص المجددة 27 رخصة بـ7%، والرخص الملغاة بناء على طلب المالك 9 رخص بـ2.36%، والرخص الملغاة لمخالفات 6 رخص بـ1.57%

منشآت تدريبية

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المنشآت التدريبية، حيث بلغت إجمالي منشآت التدريب 78 منشأة تدريب بـ25%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 37 منشأة تدريبية بـ12%، وجاءت عسير ثالثًا، بإجمالي 35 منشأة تدريبية بـ11%، والمنطقة الشرقية رابعًا، بإجمالي 31 منشأة تدريبية بـ10%، والقصيم خامسا، بإجمالي 25 منشأة تدريبية بـ8%، في حين حصدت حائل، أقل مناطق المملكة منشآت تدريبية، بإجمالي 8 منشآت تدريبية بـ2.54%، وحلت نجران ثانيًا، بإجمالي 9 منشآت تدريبية بـ3%، والحدود الشمالية ثالثًا، بإجمالي 10 منشآت تدريبية بـ3.18%، والباحة رابعًا، بإجمالي 11 منشأة تدريبية بـ3.50%، والجوف خامسًا، بإجمالي 12 منشأة تدريبية بـ4%.

كليات تقنية

تصدرت منطقة الرياض، أكثر مناطق المملكة كليات تقنية، حيث بلغت إجمالي الكليات التقنية 31 كلية تقنية بـ21%، وحلت منطقة عسير ثانيًا، بإجمالي 21 كلية تقنية بـ14%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 18 كلية تقنية بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 14 كلية تقنية بـ9.45%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 12 كلية تقنية بـ8%، وتساوت تبوك وجازان سادسًا، بإجمالي 9 كليات لكل منهما بـ6%.

الأكثر منشآت تدريبية

الرياض: 25%

مكة المكرمة: 12%

عسير: 11%

الشرقية: 10%

القصيم: 8%

الأقل منشآت

حائل: 2.54%

نجران: 3%

الحدود الشمالية: 3.18%

الباحة: 3.50%

الجوف: 4%

الأكثر كليات تقنية

الرياض: 21%

عسير: 14%

مكة المكرمة: 12%

القصيم: 9.45%

المدينة المنورة: 8%