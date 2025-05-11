شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية تختتم مشاركتها في تمرين علم الصحراء 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت القوات الجوية الملكية مشاركتها في تمرين “علم الصحراء 2025” الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنفيذ مجموعة من المهام العملياتية المتقدمة في بيئة قتالية تحاكي التهديدات الجوية الحديثة.

وشملت المهام التي نفذتها القوات الجوية عمليات هجومية ودفاعية، بالإضافة إلى مهام إسناد للقوات السطحية، مما يعكس مستوى الجاهزية القتالية والتكامل العملياتي مع القوات المشاركة.

وشاركت القوات الجوية بست طائرات من طراز F-15C، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، مما أسهم في تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ العملياتي، وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين.

ويُعد تمرين “علم الصحراء” من أبرز التمارين الجوية المشتركة في المنطقة، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ العملياتي في بيئة قتالية متغيرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن التمرين نُفذ في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وشهد مشاركة واسعة من القوات الجوية السعودية والإماراتية، بالإضافة إلى قوات من دول شقيقة وصديقة.

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