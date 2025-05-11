شكرا لمتابعة خبر عن مزارع عماني يشارك في مهرجان المانجو بجازان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك المزارع العُماني عبدالله الفزاري في فعاليات مهرجان المانجو بجازان، بهدف نقل تجربة سلطنة عُمان في زراعة المانجو، والتعرف على فصائل وأنواع المانجو المزروعة في المنطقة .

وقال “الفزاري” خلال لقاءه ببرنامج العربية: أن مشاركته جاءت بدافع التعرف على “الأخوان السعوديين” والتعرف على منتجاتهم وفصائل المانجو المتاحة معهم .

وأشار إلى أن سلطنة عمان مشهورة بزراعة المانجو منذ القدم ، والبلد المشهور بزراعة المانجو هي قريات الساحلية .