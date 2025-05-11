اخبار السعوديه

تساقط للصخور وجريان لأودية محافظات السراة بالباحة

0 نشر
0 تبليغ

تساقط للصخور وجريان لأودية محافظات السراة بالباحة

هطلت، السبت، أمطار غزيرة على مدينة الباحة ومحافظاتها الواقعة بالسراة، أدت إلى جريان الأودية والشعاب، فيما تسببت الصواعق الشديدة ببعض الحرائق البسيطة والمؤقتة في بعض الجبال، بينما تساقطت الصخور على بعض الطرق الفرعية في عدد من قرى المنطقة، كما تسببت الأمطار في جريان الأودية وفاض سد الملد وما زالت التوقعات باستمرارها.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض، والقصيم.


كانت هذه تفاصيل خبر تساقط للصخور وجريان لأودية محافظات السراة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا