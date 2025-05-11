تساقط للصخور وجريان لأودية محافظات السراة بالباحة

هطلت، السبت، أمطار غزيرة على مدينة الباحة ومحافظاتها الواقعة بالسراة، أدت إلى جريان الأودية والشعاب، فيما تسببت الصواعق الشديدة ببعض الحرائق البسيطة والمؤقتة في بعض الجبال، بينما تساقطت الصخور على بعض الطرق الفرعية في عدد من قرى المنطقة، كما تسببت الأمطار في جريان الأودية وفاض سد الملد وما زالت التوقعات باستمرارها.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض، والقصيم.