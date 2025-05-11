تساقط للصخور وجريان لأودية محافظات السراة بالباحة

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض، والقصيم.
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