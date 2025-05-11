شكرا لمتابعة خبر عن الشريدة: السفارات السعودية لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الكاتب الصحفي سلمان الشريدة ، أن السفارات السعودية لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج ، خصوصًا في السنوات الأخيرة ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ،وسمو ولي العهد الملك محمد بن سلمان.

وأوضح الشريدة خلال استضافتة عبر «قناة الإخبارية» : “ أن الرؤية السعودية غيرت الكثير من الأمور ، ليس فقط علي الوجه الإقتصادي ، ولكن ايضاً للكثير من الأمور الدبلوماسية والعلاقات مع الدول .

وأكد على إهتمام السفارة السعودية برعاياها في كافة المجالات ، سواء ما يتعلق في القضاء مثل قضية حميدان التركي، أو الأمور الصحية ، إذا احتاج المواطن لأى علاج في الخارج ، وأيضا الإهتمام بالجانب التعليمي والابتعاث.

واختتم الشريدة حديثه ، بأن قضية حميدان التركي كانت محل متابعة من القيادة منذ 19 عاما ،وسخرت لها كل الوسائل القانونية حتى صدر قرار الإفراج.

إقرأ ايضاً