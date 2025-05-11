اخبار السعوديه

الشريدة: السفارات السعودية لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الشريدة: السفارات السعودية لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الشريدة: السفارات لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الكاتب الصحفي سلمان الشريدة ، أن السفارات السعودية لا تتوانى عن دعم المواطنين في الخارج ، خصوصًا في السنوات الأخيرة ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ،وسمو ولي العهد الملك .

وأوضح الشريدة خلال استضافتة عبر «قناة الإخبارية» : “ أن الرؤية السعودية غيرت الكثير من الأمور ، ليس فقط علي الوجه الإقتصادي ، ولكن ايضاً للكثير من الأمور الدبلوماسية والعلاقات مع الدول .

وأكد على إهتمام السفارة السعودية برعاياها في كافة المجالات ، سواء ما يتعلق في القضاء مثل قضية حميدان التركي، أو الأمور الصحية ، إذا احتاج المواطن لأى علاج في الخارج ، وأيضا الإهتمام بالجانب التعليمي والابتعاث.

واختتم الشريدة حديثه ، بأن قضية حميدان التركي كانت محل متابعة من القيادة منذ 19 عاما ،وسخرت لها كل الوسائل القانونية حتى صدر قرار الإفراج.

إقرأ ايضاً

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا