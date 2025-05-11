شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: غدًا أول أيام نوء الثريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن غدًا أول أيام نوء الثريا.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على منصة إكس: “غد هو أول أيام نوء الثريا مدته 39يوماً نجومه”الشرطان-البطين-الثريا” كل نجم منها ١٣يوماً، أولهم الشرطان وهو عبارة عن نجمين بدايته اليوم وأيامه ١٣يوماً، ويسميان ثريا الصيف هما أول النجوم الشامية” من خلال الأرشيف المناخي الأجواء فيه حارة في وسط النهار وتعتدل الحرارة”.

وأضاف: “وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل

يعتبر سادس منزلة من فصل الربيع.. أول النجوم الشامية.. تكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم خاصة اذا كنت السنة قليلة المطر، يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج؛ حيث يستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، وتزداد الحاجة إلى شرب الماء”.

وتابع: “يقال “إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران” معنى(حضرت الأوطان) أي أنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم لطلب مياه الابار لأن مياه الغدران قد قلت في البوادي، ومن المستحسن فتح السدود لسقي المزارع افضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة”.