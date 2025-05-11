شكرا لمتابعة خبر عن وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية الصومال الفدرالية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وكانت الجوازات قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.