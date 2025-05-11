السعودية | “التدريب التقني” توقع (186) اتفاقية مع مختلف القطاعات في عام 2024 م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (186) اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف تطوير وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية وفق احتياج سوق العمل وذلك في عام 2024 م.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي, أن المؤسسة تعمل على تعزيز فرص التعاون والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد الجهود المبذولة وتحقيق المستهدفات لأصحاب العلاقة، وتعظيم الأثر للمستفيدين من نتائج هذه الشراكات.

وأضاف العتيبي أن من أبرز الاتفاقيات التي أبرمت خلال العام الماضي كانت مع وزارة الدفاع، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وشركة الدرعية، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستعمل في الفترة القادمة على توسيع نطاق الشراكة والتكامل مع عدة جهات، مما يسهم في تطوير مجالات التدريب والتوظيف بالمملكة.

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