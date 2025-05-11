السعودية | سفير المملكة لدى الجزائر يشارك في توديع الفوج الأول من ضيوف الرحمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري, في توديع الفوج الأول من الحجاج الجزائريين، وذلك في مطار الجزائر الدولي، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ومعالي وزير النقل سعيد سعيود، ومعالي وزير الاتصال محمد مزيان، ومعالي وزير الصحة عبدالحق سايحي، ومعالي وزيرة السياحة حورية مداحي، ومعالي الوزير المنتدب لشؤون الجالية الجزائرية بالخارج سفيان شايب.

وأوضح السفير البصيري في كلمة بهذه المناسبة, أن المملكة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، ووفرت كل ما من شأنه خدمة الحجاج وراحتهم وتمكينهم من أداء نسكهم على أكمل وجه.

وبين أن المملكة حرصت على تطوير الخدمات المقدمة من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وإلى إطلاق تطبيق “نسك” الذي يقدم أكثر من 100 خدمة توعوية واستكشافية، ويعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي, وغيرها من الخدمات المتطورة.

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