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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 850 سلال غذائية في محلية أم راوبة بولاية شمال كردفان في السودان

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shimaa mohamed 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 850 سلال غذائية في محلية أم راوبة بولاية شمال كردفان في السودان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 850 سلال غذائية للأسر للنازحة في محلية أم روابة بولاية شمال كردفان في جمهورية السودان، استفاد منها 850 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تخفيفًا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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