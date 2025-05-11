السعودية | الرياض تحتضن أعمال النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية بمشاركة قيادات بلدية وتنموية عالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تنطلق في العاصمة الرياض النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض تحت شعار “شراكات المدن لمستقبل أفضل”، بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA التابعة لاتحاد البلديات والمناطق الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية، ويستمر حتى 13 مايو الجاري.

ويُعد المنتدى منصة إستراتيجية لتقوية الروابط بين المدن العربية والأوروبية، وتعزيز دبلوماسية المدن، ودعم توجهاتها نحو تنمية حضرية أكثر استدامة وشمولًا، حيث يمثل اختيار الرياض كأول مدينة تستضيف المنتدى تأكيدًا على مكانتها المتقدمة في المشهد الحضري الإقليمي والدولي، ودورها الحيوي في دعم المبادرات البلدية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

وتشهد النسخة الافتتاحية من المنتدى حضور عدد من الأمناء والعمداء ورؤساء البلديات من مختلف المدن، إلى جانب منظمات دولية واتحادات بلدية وصناديق ومؤسسات مانحة متخصصة في دعم المشروعات التنموية، ما يجعل من المنتدى نقطة التقاء لصنّاع القرار في القطاعين البلدي والتنموي، وفرصة لتعزيز التواصل المؤسسي وتبادل التجارب الناجحة.

ويركز المنتدى في جلساته ومحاوره على عدد من التحديات الحضرية ذات الأولوية، أبرزها تحسين جودة الخدمات البلدية، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام، ومواجهة آثار التغير المناخي، إلى جانب مناقشة آليات التعاون متعدد المستويات بين المدن والجهات الدولية.

وتتضمن أجندة المنتدى فعاليات متنوعة تشمل جلسات تفاعلية، وطاولات حوار، وورش عمل متخصصة، و”ملتقى الأمناء”، و”سوق الأفكار”، إضافة إلى زيارات ميدانية مخصصة للاطلاع على المشاريع الكبرى التي تشهدها الرياض في مجالات النقل العام، والتشجير، وتطوير الفضاءات العامة، كجزء من مساعي المدينة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة.

ويُتوقع أن يسهم المنتدى في تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز من قدرات المدن على التخطيط التشاركي والتمويل المستدام، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن والمؤسسات المانحة، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورسالة أمانة منطقة الرياض في توفير خدمات بلدية عالية الجودة، وبناء شراكات فاعلة ترفع من مستوى كفاءة التنمية الحضرية واستدامتها.

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