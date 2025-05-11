السعودية | مركز الغسيل الكلوي في الغيضة يقدم خدماته الطبية لـ126 مستفيدًا خلال شهر أبريل الماضي.. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر أبريل 2025م 126 مريضًا، بينهم 54 مريضًا حصلوا على 471 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و8 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة الذكور 46%، ونسبة الإناث 54%، بينما شكلت نسبة النازحين 19%، والمقيمين 80%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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