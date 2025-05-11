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ياسر نجدي أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان يُحيّي من شرفته المتابعين للانتخابات البابوية جوجليلمو مانجياباني/ رويترز متظاهرون مؤيدون لفلسطين يتظاهرون أمام مكتبة بتلر في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك ريان مورفي/ رويترز أطفال يجلسون في أسى بعد قرار سلطات الاحتلال الغاشم هدم منازلهم في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة رنين صوافطة/ رويترز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج يتحدثان أثناء مشاهدتهما العرض العسكري ليوم النصر في موسكو سيرجي بوبيليف/ أسوشيتد برس أُم تكشف عن ضلوع ابنتها البارزة في إشارة إلى الأزمة الإنسانية والجوع الذي يضرب أطنابه في قطاع غزة عمر القطا/ فرانس برس دموع حارة تذرفها سيدتان خلال تشييع جثمان أحد أقاربهما الذي استُشهد في العدوان الإسرائيلي على غزة حاتم خالد/ رويترز أحدث صورة لسجن "ألكاتراز" بعد أحاديث عن إعادة افتتاحه مجددًا.. كان يضم في السابق أعتى المجرمين في أمريكا نواه برجر/ أسوشيتد برس مجرة درب التبانة تُزين سماء مدينة إنفرنيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تايفون كوسكون/ جيتي محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 8 صور: الجوع يلتهم غزة الجريحة.. وانتخاب أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان

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