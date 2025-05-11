شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمن العام عن بدء تطبيق العقوبات النظامية اعتبارًا من الأول من شهر ذي القعدة، بحق كل من يقوم أو يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة.

وتشمل العقوبة غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، مع المطالبة أمام المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة إذا ثبتت ملكيتها للناقل أو من يساهم أو يتواطأ معه، وتستمر فترة تطبيق العقوبات حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

ويحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

كما دعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن المخالفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض عبر الرقم (911)، وفي بقية المناطق عبر (999).