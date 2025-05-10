شكرا لمتابعة خبر عن يمني يترك وصية مؤثرة لإخوانه بعدما تاه في الصحراء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل شاب يمني، وجد نفسه تائهًا في صحراء الجوف الشاسعة، وصيته الأخيرة عبر هاتفه الجوال، موجهًا كلامه إلى شقيقه وهو في حالة يأسٍ شديدة.

وظهر الشاب المجهول الهوية وهو يناشد شقيقه “محمد” أن يسامحه، ويوصيه برعاية أبنائه إذا ما وافته المنية في هذا المكان الموحش، وقد بدت على المسافر علامات الإرهاق والخوف الشديد.

وعبر عن ندمه على قرار السفر الذي وصفه بـ”الرحلة المخيفة” والتي انتابه شعور بالقلق تجاهها منذ البداية، فيما تداولت مصادر غير موثوقة أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليه في اللحظات الأخيرة وانتشاله من الصحراء، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حالته أو ملابسات إنقاذه.

وحمل ناشطون مليشيات الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد، واتهموا الجماعة بعرقلة حركة التنقل الآمن عبر قطع الطرقات وزراعة الألغام في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدمير مؤسسات الدولة.