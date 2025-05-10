شكرا لمتابعة خبر عن مختص: السائح في المملكة يشعر بالأمان لأنه يراها بعين ثالثة ومحايدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور عبدالرحمن العازمي، أستاذ علم النفس المشارك والمرشد المهني، أن المقاطع التي ينشرها السياح حول تجربتهم في المملكة وخاصة المتعلقة بالأمان تعكس انطباعًا صادقًا ومحايدًا.

وأوضح العازمي في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن السائح في المملكة يشعر بالأمان لأنه يراها بعين ثالثة ومحايدة، ويقتنع بتجربته الإيجابية، على عكس المواطن الذي قد يبالغ أحيانًا في مدح وطنه، أو من يقلل من قدراته”.

وأضاف: “السائح عنصر محايد يرسل رسالته لأنه اقتنع بما رأى وأعجب، ويتحدث بطبيعته في حدود معرفته”.

وبسؤاله عن الفرق بين حديث السائح والدعاية الرسمية الحكومية، قال العازمي إن “الدعايات غالبًا ما تُعتبر مصلحة شخصية، حيث يحاول الشخص تقديم نفسه بأفضل صورة، ما يجعل البعض يشكك في مصداقية هذا النوع من الرسائل باعتبارها محاولة للتلميع وتحقيق أهداف معينة”.