1300 بلاغ لهلال نجران

وأوضحت الهيئة أن البلاغات تنوعت بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وأزمات تنفسية، وحالات أخرى، تعاملت معها الفرق الإسعافية بواسطة كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة.
وأشارت إلى أن الحالات المرضية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 1124 حالة، فيما سجلت الحوادث المرورية 187 حالة، كما عقدت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي 31 محاضرة ودورة طبية، استهدفت 1512 متدربًا ومستفيدًا.
من جهته بين مدير عام الفرع محمد العسيري، أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، واستدعاء فرقة إسعافية، وإرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة، وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.
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