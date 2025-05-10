تطوير 22 طريقا في الخبر

أنهت أمانة المنطقة الشرقية تطوير 22 طريقًا رئيسيًا ومحوريًا في مدينة الخبر، بطول إجمالي يزيد على 50.300 كيلومتر. ويأتي ذلك ضمن برنامج تطوير شبكة الطرق، بهدف تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة وفق المعايير العالمية.

وشملت أبرز الطرق التي تم تطويرها: طريق الكورنيش الشمالي بطول 4165 م، وطريق الكورنيش الجنوبي بطول 5000 م، وطريق الملك سلمان بطول أكثر من 4800 م، وطريق الملك خالد بطول 5200 م، وطريق الملك عبدالله بطول 4100 م، وطريق الملك فيصل بطول 6500 م، وطريق الأمير تركي بطول 5800 م، وطريق الأمير سلطان بطول 3900 م، وطريق الأمير فيصل بن فهد بطول 4100 م، وشارع الأمير جلوي بحي العليا بطول 1000 م، وشارع الأندلس بحي الراكة بطول 3000 م، وشارع زيد بن الخطاب بطول 1730 م.