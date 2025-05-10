تطوير 22 طريقا في الخبر

وشملت أبرز الطرق التي تم تطويرها: طريق الكورنيش الشمالي بطول 4165 م، وطريق الكورنيش الجنوبي بطول 5000 م، وطريق الملك سلمان بطول أكثر من 4800 م، وطريق الملك خالد بطول 5200 م، وطريق الملك عبدالله بطول 4100 م، وطريق الملك فيصل بطول 6500 م، وطريق الأمير تركي بطول 5800 م، وطريق الأمير سلطان بطول 3900 م، وطريق الأمير فيصل بن فهد بطول 4100 م، وشارع الأمير جلوي بحي العليا بطول 1000 م، وشارع الأندلس بحي الراكة بطول 3000 م، وشارع زيد بن الخطاب بطول 1730 م.
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