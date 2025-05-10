%44 من السعوديات حاصلات على التعليم العالي

5% أقل
كشف مسح المهارات والتعلم للبالغين 15 سنة فأكثر لعام 2024، النساء الحاصلات على درجة جامعية من 25-64 سنة، حيث سجل التعليم العالي 41.50%، وأقل من التعليم العالي 54%، ودون مؤهلات علمية 5%، وبلغت نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 سنة 45%، وبلغ إجمالي السعوديين 56%، وإجمالي الذكور السعوديين 57%، مقابل 55% للإناث، وبلغ إجمالي غير السعوديين الحاصلين على التعليم العالي للأشخاص من 25-34 سنة 32%، وإجمالي الذكور الأجانب 32%، مقابل 35% للإناث.
مؤهلات علمية
استحوذ المؤهل العلمي (البكالوريوس) وما يعادله، على النصيب الأكبر من معدل التحصيل العلمي للسعوديين 25 سنة فأكثر بـ35%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم الابتدائي ثالثا بـ7%، والتعليم المتوسط رابعا بـ6.82%، والدبلوم المتوسط خامسا بـ6.68%، ودون مؤهلات علمية سادسا بـ4%، والماجستير وما يعادله سابعا بـ3.05%، والدبلوم المشارك ثامنا بـ2.45%، وبعض التعليم الابتدائي دون إتمام المستوى تاسعا بـ2%، والتعليم ما قبل الابتدائي عاشرا بـ1.05%، والدكتوراه أخيرا بـ0.45%.
مؤهلات الإناث
سيطر المؤهل العلمي (البكالوريوس) وما يعادله على أعلى مؤهل للإناث السعوديات بـ35%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم الابتدائي ثالثا بـ8%، والتعليم المتوسط رابعا بـ6.49%، ودون مؤهلات علمية خامسا بـ5.93%.
مؤهلات الذكور
تصدر البكالوريوس وما يعادله أعلى مؤهل علمي للذكور السعوديين بـ34%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم المتوسط ثالثا بـ9%، والتعليم الابتدائي رابعا بـ5%، والماجستير وما يعادله خامسا بـ4%.
التحصيل العلمي بالمراحل الثلاث
التعليم الثانوي: 28%
التعليم المتوسط: 16%
التعليم الابتدائي: 7%
الدبلوم المتوسط: 6.50%
الإناث السعوديات
التعليم الثانوي: 32%
التعليم الابتدائي: 8%
التعليم المتوسط: 6%
دون مؤهلات علمية: 5.93%
الذكور
التعليم الثانوي: 32%
التعليم المتوسط: 9%
التعليم الابتدائي: 6%
الماجستير: 4%
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