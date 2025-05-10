%44 من السعوديات حاصلات على التعليم العالي

سجلت السعوديات، الحاصلات على الدرجة الجامعية (تعليم عالٍ) 44%، والتي فاقت معها حصول غير السعوديات على الدرجة الجامعية، والتي بلغت 37%، وتصدر المؤهل العلمي (البكالوريوس) وما يعادله، 10 مؤهلات علمية، وبلغ معدل التحصيل العلمي للسكان من عمر 25 سنة فأكثر 29.27%، في وقت سجل البكالوريوس أعلى معدل تحصيل علمي للسعوديين بـ35%.

5% أقل

كشف مسح المهارات والتعلم للبالغين 15 سنة فأكثر لعام 2024، النساء الحاصلات على درجة جامعية من 25-64 سنة، حيث سجل التعليم العالي 41.50%، وأقل من التعليم العالي 54%، ودون مؤهلات علمية 5%، وبلغت نسبة السكان الحاصلين على التعليم العالي، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 سنة 45%، وبلغ إجمالي السعوديين 56%، وإجمالي الذكور السعوديين 57%، مقابل 55% للإناث، وبلغ إجمالي غير السعوديين الحاصلين على التعليم العالي للأشخاص من 25-34 سنة 32%، وإجمالي الذكور الأجانب 32%، مقابل 35% للإناث.

مؤهلات علمية

استحوذ المؤهل العلمي (البكالوريوس) وما يعادله، على النصيب الأكبر من معدل التحصيل العلمي للسعوديين 25 سنة فأكثر بـ35%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم الابتدائي ثالثا بـ7%، والتعليم المتوسط رابعا بـ6.82%، والدبلوم المتوسط خامسا بـ6.68%، ودون مؤهلات علمية سادسا بـ4%، والماجستير وما يعادله سابعا بـ3.05%، والدبلوم المشارك ثامنا بـ2.45%، وبعض التعليم الابتدائي دون إتمام المستوى تاسعا بـ2%، والتعليم ما قبل الابتدائي عاشرا بـ1.05%، والدكتوراه أخيرا بـ0.45%.

مؤهلات الإناث

سيطر المؤهل العلمي (البكالوريوس) وما يعادله على أعلى مؤهل للإناث السعوديات بـ35%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم الابتدائي ثالثا بـ8%، والتعليم المتوسط رابعا بـ6.49%، ودون مؤهلات علمية خامسا بـ5.93%.

مؤهلات الذكور

تصدر البكالوريوس وما يعادله أعلى مؤهل علمي للذكور السعوديين بـ34%، وحل التعليم الثانوي ثانيا بـ32%، والتعليم المتوسط ثالثا بـ9%، والتعليم الابتدائي رابعا بـ5%، والماجستير وما يعادله خامسا بـ4%.

التحصيل العلمي بالمراحل الثلاث

التعليم الثانوي: 28%

التعليم المتوسط: 16%

التعليم الابتدائي: 7%

الدبلوم المتوسط: 6.50%

الإناث السعوديات

التعليم الثانوي: 32%

التعليم الابتدائي: 8%

التعليم المتوسط: 6%

دون مؤهلات علمية: 5.93%

الذكور

التعليم الثانوي: 32%

التعليم المتوسط: 9%

التعليم الابتدائي: 6%

الماجستير: 4%