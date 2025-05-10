شكرا لمتابعة خبر عن مختص يروي قصة ميت دماغيًا ينقذ حياة عدة أشخاص..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى أحمد الجعفري مدير سلسلة امداد الأعضاء بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء قصة شاب ميت دماغياً تسبب في انقاذ عدة أشخاص.

وقال الجعفري :” بعد إبلاغ والد الشاب بالوفاة الدماغية ، حاولنا مناقشة الأب في فكرة التبرع بالأعضاء وحاوطناه بكافة المعلومات التي تخص العملية”٠

وأضاف “أبدى الأب الموافقة ، ومصادفة المريض الذي تم زراعة قلب له عُرض عليه ٥ مرات لمحاولات زراعة قلب ولم يتقبل بسبب عدم المطابقة وهذه الحالة الوحيدة التي تطابقت مع المريض “٠

وتابع” هذا الشاب الذي توفى دماغياً استفاد منه مريض قلب و٢ آخرين مرضى كلى، وآخر كبد ، ومريض آخر مصاب بالبنكرياس، كل تلك الحالات تم إنقاذهم بفضل موافقة الأب”٠