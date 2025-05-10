شكرا لمتابعة خبر عن المسند: نجم سهيل يختفي في 10 مايو ويعود للظهور فجراً في 24 أغسطس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن نجم سهيل، أحد أشهر نجوم السماء، يمر بثلاث مراحل فلكية يومية، هي: الشروق، وعبور خط الزوال، ثم الغروب.

وكتب المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “أما عندما يغيب نجم سهيل عن السماء ليلاً ويظهر نهارًا فقط، فذلك يعني دخوله في فترة اختفاءٍ موسمي بسبب اقترابه الزاوي من الشمس، فلا يُرى ليلاً نتيجة لشدة ضوء الشمس.”

وأضاف: “وفقًا لحسابات الرؤية في وسط المملكة العربية السعودية، فإن نجم سهيل يغرب مع الشمس تقريبًا في 10 مايو من كل عام، أي أنه يدخل في مرحلة الاقتران النهاري، ولا يعود مرئيًا بعد غروب الشمس.”

وبيّن المسند أن النجم يعود للظهور مجددًا فجر يوم 24 أغسطس تقريبًا، عندما يشرق بعيد الفجر ويُرى في الأفق الجنوبي الشرقي، مشيرًا إلى أن هذا الظهور يُعد علامة موسمية معروفة في الجزيرة العربية.

وختم تصريحه قائلاً:

“تمتد فترة اختفاء نجم سهيل لنحو 106 أيام تقريبًا … هذا والله أعلم.”