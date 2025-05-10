السعودية | الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف يشكر القيادة بمناسبة تكليفه بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عيّاف، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.

وأكد سموه أن نيل هذه الثقة الغالية يُعد شرفًا ووسام اعتزاز ومسؤولية وطنية كبرى، مجددًا العهد على الإسهام بكل طاقة وإخلاص في دعم جهود وزارة الداخلية، ومواكبة رؤى القيادة الحكيمة وتطلعاتها نحو مستقبل زاهر للمملكة.

وأعرب سموه عن تطلعه للعمل ضمن منظومة متكاملة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لتحقيق مستهدفات الوزارة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر، وتعزيز أمن الوطن واستقراره.

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